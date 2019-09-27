محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: طمأنت الفنانة هنا الزاهد الجمهور على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها أحد المستشفيات خارج مصر، أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها أحمد فهمي ونشرت هنا صورة جديدة لها عبر خاصية القصص القصيرة بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، موجهة رسالة شكر لكل جمهورها وأصدقائها. Advertisements وكتبت :" شكرا لكل واحد بجد أنا شوفت كمية حب منكوا ودعاء مشوفتهاش في حياتي أنا بخير الحمد الله". وكان الفنان أحمد فهمي أعلن عن تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية، خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها من المستشفى.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة لهنا الزاهد بعد خروجها من المستشفى.. ورسالة للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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