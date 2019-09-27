درة تشارك جمهورها بصور من الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بصور لها، من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"

وظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا مشجر منقوشًا بزهرة عباد الشمس، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، أقيمت من 19 سبتمبر، حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.