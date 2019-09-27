بالفيديو| منال سلامة تحتفل بعيد ميلاد زوجها عادل أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

احتفلت الفنانة منال سلامة بعيد ميلاد زوجها المخرج عادل أديب، في حفل صغير أقامته في منزلها وسط مجموعة من أصدقائهما، ونشرت فيديو من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلقت منال على الفيديو قائلة: "عيد ميلاد عادل زوجي مع الأصدقاء أنوشكا، سلوى محمد علي، شريف سلامة أخويا، داليا مصطفي".

يُذكر أن آخر أدوار منال سلامة، كان في مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، بينما آخر أعمال عادل أديب كان مسلسل "غرابيب سود".