شاهد.. محمد رمضان لجمهورة: في حب مصر ميعادنا 3 العصر

أعلن الفنان محمد رمضان، عن مشاركته عصر اليوم الجمعة، فى مسيرة "حب مصر" الذي من المقرر أن تقام في حي مدينة نصر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريداتالقصير "تويتر".
كتب "رمضان" في تدوينه عبر حسابه قائلًا:"جمعة مباركة في حب مصر.. ميعادنا 3 العصر في شارع النصر بمدينة نصر، اللهمأجعل كل ماهو قادم خير وعِزة ونصر واستقرار".
يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رمضان فيديو كليب "هما عايزينها فوضى" إنتاج سينرجى، وتخطى حاجز الـ 2 مليون مشاهدة فى يومين بعد عرضه أول أمس الأربعاء عبر قناته على "يوتيوب".
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