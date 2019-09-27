حلت الفنانة السّورية وفاء موصللي، ضيفة برنامج "أكلناها"، الذي يقدمه الفنان باسم ياخور، وذلك مساء أمس، الخميس، وفجرت خلال الحلقة العديد من التصريحات المثيرة للجدل.
قالت "موصللي" إنها تزوجت مرتين، هما الفنان جمال سليمان، والدكتور سامر جلعوط،لافتة إلى أن علاقتها كانت منيحة مع زوجها الثاني، وارتقينا سوا، وأضاف لي على الصعيدين المهني والثقافي، كما أنني استفدت من هذه التجربة".
أما علاقتها بجمال سليمان، قالت:"كنا صغارًا ولم يكن الاختيار ناضجًا من قبلنا سويًا، ولا أندم على التجربة"، نظرًا لأننا تزوجنا بعد التخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية".
يذكر أن زواج الفنانة وفاء موصللي بالفنان جمال سليمان استمر سبع سنوات قبل انفصالهما، ومن ثم تزوجت الطبيب النسائي، ولديها ابنة وحيدة هي نايا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وفاء موصللي تكشف حقيقة زواجها من جمال سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.