شاهد.. وفاء موصللي تكشف حقيقة زواجها من جمال سليمان

حلت الفنانة السّورية وفاء موصللي، ضيفة برنامج "أكلناها"، الذي يقدمه الفنان باسم ياخور، وذلك مساء أمس، الخميس، وفجرت خلال الحلقة العديد من التصريحات المثيرة للجدل.

قالت "موصللي" إنها تزوجت مرتين، هما الفنان جمال سليمان، والدكتور سامر جلعوط،

لافتة إلى أن علاقتها كانت منيحة مع زوجها الثاني، وارتقينا سوا، وأضاف لي على الصعيدين المهني والثقافي، كما أنني استفدت من هذه التجربة".

أما علاقتها بجمال سليمان، قالت:

"كنا صغارًا ولم يكن الاختيار ناضجًا من قبلنا سويًا، ولا أندم على التجربة"، نظرًا لأننا تزوجنا بعد التخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية".

يذكر أن زواج الفنانة وفاء موصللي بالفنان جمال سليمان استمر سبع سنوات قبل انفصالهما، ومن ثم تزوجت الطبيب النسائي، ولديها ابنة وحيدة هي نايا.