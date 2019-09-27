شاهد.. محمد فؤاد: اللهم أحفظ مصر وأهلها

دعا الفنان محمد فؤاد، بأن يحفظ الله مصر وأهلها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت "فؤاد" عبر حسابه قائلًا :"اللهم احفظ مصر وأهلها.. وأبعد عن هذا البلد شرالفتن.. واجعل يارب أهلها المخلصين في رباط إلى يوم الدين".
تفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين أن يتقبل الله دعائه، ومتمنيين له دوام السعادة والنجاح في حياتهالفنية والشخصية.
يذكر أن فؤاد يستعد لطرح أحدث ألبوماته "سلام" بعد عدة تأجيلات ليعود "فؤش" بعد غياب 8 سنوات عن سوق الكاسيت، بعد آخر ألبوماته "بين إيديك".
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