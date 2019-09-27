عبرت المطربة شاهيناز، عن حبها الشديد لمصر واستيائها من كل المخربين الذين يريدون الدمار لمصر وتهديد أمنها وسلامة استقرارها، وذلك من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقالت شاهيناز خلال الفيديو :"أنا مصرية بحبمصر بحب بلدي أوي عشان كده هقول لا للفوضى وهقول نعم للحب وللاستقرار والعمل أنا قلبا وقالبا مع الرئيس السيسي والجيش المصري ومع الشرطة المصرية كلنا معاكوا بأرواحنا وقلوبنا ومصر هتفضل أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا".
يذكر أن المطربة شاهيناز قدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني، منها "كمان كمان"، "أنا بعشقه"، "أحب أعيشلك"، "قولي قولي"، "شكرا اوي"، "عسل عسل"، "كده خطر".. وغيرها من الأغاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهيناز: لا للفوضى وأدعم الجيش والشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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