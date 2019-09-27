بالصور.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بإحدى الجامعات

أحيا الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخمًا بجامعة "MIU" بحضور آلاف الطلاب من مختلف المراحل، وذلك مساء أمس، الخميس.

قدم "حسني" خلال الحفل مجموعة كبيرة

من أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح منها "ريح بالك، تليفوني رن، كفياك أعذار، ناسيني ليه، مايحرمنيش منك، بطلة العالم في النكد، لو كنت نسيت".

يذكر أن يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي بجامعة الإسكندرية يوم ١ أكتوبر القادم بالإضافة إلى حفل آخر يوم ا نوفمبر.

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