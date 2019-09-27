محمد رمضان يحجب التعليقات وعدد الاعجابات عن اغنيته “عايزينها فوضى”

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 12:54 مساءً - اضطر الفنان المصري محمد رمضان الى حجب التعليقات وعدد الاعجابات عن اغنيته الجديدة “هم عايزينها فوضى”” والتي كان قد نشرها عبر حسابه على اليوتيوب.
ورغم تجاوز عدد مشاهدات الاغنية للمليونين بعد يوم من نشرها غير انه يبدو ان ردود الفعل كانت سلبية وهو ما دفع محمد رمضان الى حجب التعليقات وعدد الاعجابات.
يذكر ان الاغنية تناقش قضية الفيديوهات والدعوات الأخيرة للتظاهر، رافضا إياها، ومتهما الذين يقفون ورائها بالسعي للنيل من الأمن القومي المصري، وزعزعة استقرار البلاد، والدفع بها نحو الفوضى، حيث يردد رمضان “هما عايزينها فوضى فوضى فوضى فوضى، مهما هيعلوا صوتهم لسه صوت الحق اوضح”.
الفيديو كليب من إخراج ياسر سامي، والموسيقى والكلمات لـ “فرغلي بلاكس”.
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