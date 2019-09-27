سما المصري تستعين بالشيح متولي الشعراوي!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 12:54 مساءً - استعانت الفنانة سما المصري بالشيخ محمد متولي الشعراوي لاستنكار الدعوات للتظاهر اليوم التي اطلقها الفنان والمقاول محمد علي. فقد نشرت سما المصري مقطع فيديو للشيخ الشعراوي يقول فيه: “وستظل مصر دائما رغم انف كل حاقد او حاسد او مستغل او مدفوع من خصوم الاسلام هنا او خارج هنا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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