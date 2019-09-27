كارول سماحة تزف خبرًا سارًا لجمهورها في البلدان العربية

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد ساعات على إنطلاق عرضه بصالات السينما في لبنان، أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة أن فيلمها الجديد “بالصدفة” سيتم طرحه قريبًا في سينمات البلدان العربية.

وكتبت كارول عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “الآن فيلم بالصدفة في جميع صالات السينما اللبنانية، نص: كلوديا مرشليان إخراج: باسم كريستو انتاج: Day two pictures موسيقى تصويرية: ميشال فاضل بطولة: كارول سماحة، بديع أبو شقرا، باميلا الكيك. قريبا في البلدان العربية”.

وكانت كارول سماحة قد احتفلت بالعرض الأوّل لفيلم “بالصدفة” في احتفالية ضخمة أقيمت في سينمات أسواق العاصمة اللبنانية بيروت منذ أيام.

فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.

وكانت كارول سماحة قد أطلقت الأغنية الخاصة بالفيلم “بتآمن بالصدفة” منذ أيام، وهي من كلمات وألحان مروان خوري وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.