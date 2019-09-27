نانسي عجرم نجمة أقوى حفلات جامعة الدلتا في مصر

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متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا جماهيريًا كبيرًا في “جامعة الدلتا” في مصر وذلك مساء 11 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن تقدّم نانسي خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.
وأعرب محبو نانسي عجرم في مصر وطلاب الجامعة عن سعادتهم للقائها خلال الحفل المنتظر، من خلال التعليقات التي ملأت صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.
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