- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
متابعة بتجـــــــــــرد: قبل أيامٍ قليلة، دخلت نجمة ستار أكاديمي بموسمه الرابع اللبنانية تينا يموت القفص الذهبي مع زوجها غسان بعد علاقة حبّ مستمرّة منذ عامين.
وفي حين شارك غسان متابعيه على إنستغرام بصورة من الزفاف وهو يقبّل العروس، شاركت تينا يموت أصدقاءها الصور الأولى من حفل الزفاف الّذي غنّت به إلى جانب الفنانة إنغريد بواب.
شاهدوا الصور الأولى من حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي تينا يموت:
كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى من حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي تينا يموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.