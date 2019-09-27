متابعة بتجـــــــــــرد: قبل أيامٍ قليلة، دخلت نجمة ستار أكاديمي بموسمه الرابع اللبنانية تينا يموت القفص الذهبي مع زوجها غسان بعد علاقة حبّ مستمرّة منذ عامين.

وفي حين شارك غسان متابعيه على إنستغرام بصورة من الزفاف وهو يقبّل العروس، شاركت تينا يموت أصدقاءها الصور الأولى من حفل الزفاف الّذي غنّت به إلى جانب الفنانة إنغريد بواب.

شاهدوا الصور الأولى من حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي تينا يموت: