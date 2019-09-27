نبيلة عبيد ترفض تحويل قصة حياتها إلى فيلم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترفض الفنانة المصرية الكبيرة نبيلة عبيد الحديث عن حياتها الشخصية، وترى أنها ليست ملكها وحدها، إذ يوجد أشخاص أثروا في حياتها بالسلب، وآخرون بالإيجاب، وهي لا تملك الحديث عنهم أو كشف أسرارهم.



ونشرت نبيلة عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام" مجموعة صور لها في مراحل زمنية مختلفة وكتبت: "أرفض أن يتم تجسيد قصة حياتي، وسوف أكتب وصية بهذا الأمر".

وتابعت: "صحيح أنني أكتب مذكراتي بنفسي، ولكن أرفض تماما تحويلها إلى عمل سينمائي أو درامي، لأن أعمال السيرة الذاتية تلقى فشلا كبيرا".

يذكر أن الدورة رقم 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي ستحمل اسم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، تقديرا لمشوارها الفني الطويل والحافل بالعطاء، كما أنها تشارك حاليا كعضو لجنة تحكيم لاختيار ملكة جمال بيروت.