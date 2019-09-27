الممثلة السورية جومانا مراد: لا للفوضى في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الممثلة السورية جومانا مراد رسالة إلى المتآمرين على مصر، في ظل حملة ادعاءات ممنهجة تستهدف أمنها واستقرارها. ونشرت جومانا مراد عبر حسابها الشخصي على "أنستقرام" صورة علم مصر وعلقت قائلة: "اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنًا، اللهم من أراد بمصر الحبيبة وأهلها سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيرهم في تدميرهم". وأضافت: "اللهم احفظ الجيش واحفظ الشرطة، اللهم احفظ شعب مصر وسائر شعوب المسلمين.. لا للفوضى".



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