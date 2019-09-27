رامي مالك يدعم حبيبته لوسي بيونتون في عرض مسلسلها الجديد

رافق النجم العالمي رامي مالك حبيبته النجمة البريطانية الشقراء لوسي بيونتون لدعمها في العرض الخاص لمسلسلها الجديد The Politician الذي يبدأ عرضه اليوم الجمعة عبر المنصة العالمية نتفليكس، حيث سيكون أول مسلسل تطبق عليه سياسة عرض حلقة واحدة كل أسبوع.

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وكان “رامي” قد حصد شهرة واسعة مؤخراً بعد ان فاز بأوسكار أفضل ممثل عن أدائه لشخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري في فيلم “بوهيميان رابسودي”. كما لعبت “بيونتون”، دور حبيبته ماري أوستن في الفيلم أيضاً. وشاءت الظروف ان تتحول علاقة الحب بينهما من التمثيل الى الحقيقة.

بالعودة الى مسلسل The Politicianفقد شارك في كتابته وإخراجه كل من ريان ميرفي وبراد فلاتشك وإيان برينان. وهو من بطولة بن بلات، غوينث بالترو، جيسكا لانج، لوسي بوينتون، بوب بالبان، ديفيد كورينسويت، جوليا سكليبر، وغيرهم.

ومن المتوقع ان يشهد المسلسل على العديد من الاسقاطات على الحياة السياسية بالولايات المتحدة الأميركية في الوقت الحالي.