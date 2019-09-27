عابد فهد وهبة طوجي يجتمعان في عمل دراميّ.. إليكِ تفاصيله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تخوض النجمة اللبنانية هبة طوجي تجربتها التمثيلية الأولى إلى جانب الممثل السّوريّ عابد فهد، بقصّة تدور أحداثها حول فنانة.

وأعلن فهد أنّه يستعدّ برفقة طوجي لعمل جديد، حيث نشر صورة عبر إنستغرام، وأوضح أنّ العمل سيكون من تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، وانتاج مشترك بين I See Media وGolden Line Production. على أنْ يعرض خارج السّباق الرمضانيّ، كما سيكون من فئة الـ 10 حلقات.

وكتبت صفحة الفنان السّوريّ على إنستغرام:"عابد فهد وهبه طوجي والشاشة الفضية ثالثهما، بعد مسيرة فنية ناجحة، وافقت مؤخراً الفنانة هبه طوجي على دخول الدراما التلفزيونية مع عمل ستتشارك بطولته مع الفنان القدير عابد فهد. العمل الذي ما زال القيميون يتكتمون عن اسمه بات واقعاً، وهذا ما تكهّنه متابعو النجمين بعد سلسلة من الردود بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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وأضافت:"هبه طوجي التي حملتها موهبتها إلى عالم النجومية من خلال وقوفها تمثيلاً وغناءً بطلةً لأربع أعمال مسرحية رحبانية، انتقلت بعدها إلى المسرح العالمي وتألقت بدورها ك "إزميرلدا" ضمن أشهر الأعمال المسرحية على الإطلاق، "نوتر دام دو باريس". وما بين المرحلتين، تعاونات فنية لطوجي مع أهم الشركات العالمية كـ"ديزني"، ولها وقفات على أكبر مسارح الوطن العربيّ والعالم.

يُشار أنّ هبة طوجي تخصّصت في مجالي الإخراج والتمثيل، وخاضت أربع تجارب مسرحيّة مع الرحابنة، وحاصلة على شهادات من أهمّ مدارس التمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية، "ستيلا أدلر" و"نيويورك فيلم اكاديمي".

وتعتبر طوجي دائمًا أنّ التمثيل والغناء والاخراج مجالات مترابطة، وصرّحت من قبل في أحد لقاءاتها: "يومًا ما سأخوض تجربة التمثيل".