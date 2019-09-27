طلعت زكريا يدخل «الخوزة» بعد أسبوعين مع ميرنا وليد

قال الفنان طلعت زكريا، إنه يواصل حاليا التحضير لفيلم جديد يحمل اسم "الخوزة"، من تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين، ويشارك فى بطولته ميرنا وليد وأنعام سالوسة، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأسبوعين المقبلين.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذي تم عرضه في السينمات في ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى

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