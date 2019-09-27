محمد هنيدي يؤكد أنه فخور بتكريم مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - لايف ستايل
قال النجم محمد هنيدي في تصريحات صحفية على هامش مهرجان الجونة السينمائي، إنه فخور بتكريم مهرجان الجونة بجائزة الإنجاز الإبداعي خاصة أن الزعيم عادل إمام نال نفس التكريم بالإضافة إلى المخرج داوود عبد السيد.
وأضاف هنيدي:" فخور بالتكريم خاصة أن الاهتمام بالكوميديا في المهرجانات السينمائية ضعيف، لذلك اعتقد أنها خطوة مهمة ومجهود اشكر إدارة المهرجان عليه".
وعن تغيبه عن عرض الفارس والأميرة الذي عرض في المهرجان بعد ٢٠ عاما من العمل عليه، قال:" سعيد للغاية فقد كنت نسيت هذا الفيلم حتى إنني لا أتذكر أجري به".
أما عن الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، أوضح هنيدي أنه في مرحلة التحضير، مشيرًا إلى أنهم يحضرون للعمل جيدًا قبل البدء فيه وهم منتظرون إشارة المنتج لبدء التصوير.
وعن فيلم عقلة الإصبع قال هنيدي أن توقف فيلم جاء بسبب انشغاله بالمسرح وأنه سيعود لاستكمال الفيلم مرة أخرى خاصة أنه يحتاج لمجهود كبير نتيجة كم الجرافيكس.
وكشف عن أنه كان يجهز مشروعا فنيا جديدا مع ديزني ولكنه لم يتفق على جميع التفاصيل.
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