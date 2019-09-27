أغنية «تحيرك» لعمرو دياب تحتل المركز الأول في تريند اليوتيوب

القاهرة - لايف ستايل
احتلت أغنية الفنان عمرو دياب الجديدة "تحيرك" المركز الأول في تريند اليوتيوب، وذلك بعد طرحها منذ يوم بقناة الهضبة الرسمية.
"تحيرك" من كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع طارق مدكور، وهي الأغنية الرابعة التي يصدرها عمرو ضمن ألبومه الجديد "أنا غير" بعدما طرح "بحبه، وأنا غير، ويوم تلات".
وعلى جانب آخر يحيي اليوم الفنان عمرو دياب حفلاً غنائيًا على هامش مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والتي افتتحت يوم 19 سبتمبر وستنتهي اليوم الجمعة.
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