تامر حسني يشعل حفل إحدى الجامعات بـ"أنا مصري" وسط هتاف الطلبة

أحيا النجم تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الجامعات بحضور غير مسبق من الآلاف من طلاب جامعة بال "MIU" من مختلف المراحل.

افتتح تامر حسني الحفل بأغنية "عيش بشوقك" بعدها وجه التحية لطلاب الجامعة وعلق مازحا على لوك شعره الجديد وسط آجواء من البهجة والدعاية.

وقدم تامر عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "ريح بالك"، "تليفوني رن"، "كفياك أعذار"، "ناسيني ليه"، "مايحرمنيش منك"، "بطلة العالم في النكد"، "لو كنت نسيت".. وغيرها ممن تخللها دويتوهات بمشاركة بعض المواهب من طلاب الجامعة منها "كفاياك أعذار" التي قدمها أحد الطلاب ونالت استحسان زملائه وشكره تامر على إحساسه.

حرص تامر على أن يختتم الحفل بأغنية "انا مصري" وطالب الجمهور أن يردد معه "يا رب احفظ مصر".

وأثنى تامر حسني على تنظيم الحفل ووجه الشكر لمنظمه المنتج وليد منصور الذي نفذه بمواصفات لايف عالمية.

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ويعد الحفل هو الثاني لوليد منصور وتامر حسني خلال أسبوع بعد حفل إستاد القاهرة ومن المقرر أن يتعاونا معا في حفل جامعة الإسكندرية يوم ١ أكتوبر القادم بالإضافة إلى حفل آخر يوم ا نوفمبر يعتبره منصور مفاجأة ورفض الإفصاح عن تفاصيله.

كما وجه تامر تحية خاصة لصديقه الفنان أحمد عصام لما قام به من fire works عالمي واعتبره أول من أدخل هذا الاستعراض بمصر بالإضافة إلى شكره لمسرح أحمد حمامصي وصلاح الشرقاوي وإضاءة طارق صبري وديكور كريم راشد وطارق زين والتأمين الداخلي فتحي تاج والجهود الضخمة لرجال الداخلية في التأمين الخارجي.

كما شهد الحفل تكريم تامر حسني كأفضل مطرب من قبل إدارة الجامعة وقدمها له محمود حنفي وأحمد مدحت

تامر حسنى يحيى اليوم حفلاً غنائيًا بطريق مصر - الإسماعيلية