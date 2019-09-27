ريا أبي راشد تُفاجِئ ويل سميث بعيد ميلاده







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أثارت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو نشرته عبر حساباتها الرسمية يجمعها بالممثل العالمي ويل سميث الذي فاجأته خلال العرض الخاص بفيلمه "Gemini man" في سافوي بودا كاستل/ بودابست بالغناء له بمناسبة عيد ميلاده. ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين والصحافيين حيث بدا سميث سعيداً بالمفاجأة. وعلقت على المنشور كاتبةً: "أشعر بالحرج الشديد من صوتي في الغناء... لكنني أفعل أي شيء لأجلك عزيزي ويل سميث. عيد ميلاد سعيد أنت الأفضل".

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