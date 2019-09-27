شكرا لقرائتكم خبر عن سارح فى الملكوت .. بوستر جديد لجواكين فونيكس بفيلم الـ Joker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم Joker عن بوستر رسمى جديد للفيلم المقرر عرضه يوم 4 أكتوبر المقبل فى دور العرض السينمائى.

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ومن المتوقع أن يحقق الفيلم مابين 70 إلى 95 مليون دولار في أول أسبوع عرض له بحسب تأكيد خبراء السينما فى هوليود، وحصل فيلم الـ Joker على تصنيف بـ موقع IMDb 9.7 / 10، متقدماً عل فيلم The Dark Knight (9.0 / 10) ، وفيلم Endgame (8.5 / 10) وفيلم Infinity War (8.4 / 10).

وسيضم الفيلم الجديد عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولارأمريكى.