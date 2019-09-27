شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: " موعدنا ٣ العصر بشارع النصر فى مسيرة حب مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم محمد رمضان، عن حبه للبلد والمشاركة عصراليوم فى مسيرة "حب مصر " التي تقام في حي مدينة نصر.

وكتب رمضان، عبر حسابه على تويتر، قائلا:"جمعة مباركة في حب مصر .. ميعادنا ٣ العصر في شارع النصر بمدينة نصر، اللهم أجعل كل ماهو قادم خير وعِزة ونصرواستقرار".

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تخطى فيديو كليب "هما عايزينها فوضى" للنجم محمد رمضان، ومن إنتاج سينرجى، حاجز 2 مليون مشاهدة فى يومين بعد عرضه أول أمس الأربعاء في قناته على "يوتيوب".

وتدورأحداث كليب "هما عايزينها فوضى" حول الأوضاع فى مصر حالياً، التى يعلن من خلاله الفنان محمد رمضان دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.