شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام إجازة من "لص بغداد" 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق فيلم "لص بغداد" على إجازة 4 أيام بعد انتهاء تصوير مشاهدهم فى الجونة والتى جمعت بين إمام وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن "توتة"، وأحمد العوضى والعمل من إنتاج سينرجي.

ومن المقرر أن يستأنف فريق العمل التصوير في إحدى الدول الأوروبية الأيام القليلة المقبلة، إذ مازالت الجهة المنتجة تبحث عن الدولة التى يتم التصوير فيها.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.