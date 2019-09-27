شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد علي انستجرام : " اللهم احفظ مصر و أهلها و أبعد عنها شر الفتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان محمد فؤاد، عن حبه للبلد برسالة عبر حسابه علي انستجرام قال فيها: " اللهم احفظ مصروأهلها..و أبعد عن هذا البلد شر الفتن.. و اجعل يارب أهلها المخلصين في رباط إلي يوم الدين"

ويقدم الفنان محمد فؤاد، اليوم الجمعة، أغنيات ألبومه الجديد من ميدان الشهيد هشام بركات دعمًا للرئيس السيسي والجيش المصرى.

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كان محمد فؤاد قد أعلن فى وقت سابق تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى، والمؤسسة العسكرية والشرطة المصرية، وأنه يقف بقوة ضد كل الخونة الذين يعملون ضد مصلحة الوطن والشعب المصرى.

يذكرأن فؤاد يستعد لطرح أحدث ألبوماته "سلام" بعد عدة تأجيلات ليعود "فؤش" بعد غياب 8 سنوات عن سوق الكاسيت، بعد آخر ألبوماته "بين إيديك".