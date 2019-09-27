شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا غنائيا فى التجمع الخامس اليوم.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة الغنائية أنغام حفلا غنائيا ضخما مساء اليوم الجمعة، بصحبة المايسترو هاني فرحات، وذلك بمنطقة التجمع الخامس، وتقدم أنغام خلال الحفل عدداً من أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، منها "هدنة"، و"ولا دبلت"، و"يا ريتك فاهمني"، و"بقول نسياك"، و"عرفها بيا"، و"أساميك الكتيرة"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"نهاية واحدة"، و"أكتبلك تعهد"، وغيرها من الأغاني.

وطرحت أنغام مؤخرا ألبومها "حالة خاصة جدًا" ، ويضم الألبوم 14 أغنية هي: حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا ايه، بقول نسياك ، على حسك فى أيامى، يا ريتك فاهمنى، بتوصفنى بتكسفنى، نزوة، ولا دبلت، هبدأ من الآخر، هدنة، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا.

وكانت أنغام أحييت حفلاً غنائيا كبيرا فى المملكة العربية السعودية، تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطنى هناك، وحضر عدد من الجاليات العربية وجمهورها فى السعودية وتقدم عددا من أغانيها القديمة وأغانى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" ومنها "سيدى وصالك، طول ما انت بعيد، عرفهابيا، عمرى معاك، أتجاه واحد، جنبك مكانى، حته ناقصه، أكتب لك تعهد، النهاية، ياريتك فاهمنى بقول نسياك".