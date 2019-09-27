بالصدفة.. مسنة تكتشف كنزًا ثمينًا في مطبخها

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 11:52 صباحاً - اكتشفت امرأة مُسنة فرنسية الجنسية أن لوحة موجودة في منزلها منذُ سنوات تصل قيمتها لـ 6.2 مليون دولار دون علمها.

واللوحة، التي تعود لعصر النهضة، معلقة فوق فرن في مطبخ المرأة، التي تعيش في بلدة بالقرب من العاصمة باريس، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

كانت اللوحة التي تحمل اسم ”Christ Mocked“، للرسام فلورنتين سيمابوي، محفوظة في منزل المرأة في بلدة كومبين الفرنسية الشمالية قبل أن تقرر تقييمها.

وقال المتخصصون إن اللوحة كانت معلقة بين مطبخها وغرفة المعيشة، أعلى موقد للطهي مباشرة.

واعتقدت صاحبة اللوحة أنها مجرد أيقونة دينية قديمة عندما نقلتها إلى دار مزادات محلي، حيثُ قدرت قيمتها ما بين 4 – 6 ملايين دولار.

ويُعتقد أن اللوحة جزء من متحف كبير يرجع تاريخه إلى عام 1280 عندما رسم سيمابوي 8 مشاهد تصور شغف المسيح وصلبه، حسب المعتقدات المسيحية، وأن اثنين من المشاهد الأخرى من الرسم معلقة في المعرض الوطني في لندن.

ومن المقرر أن تذهب اللوحة تحت المطرقة في دار مزاد أكتيون في سينليس، شمال باريس، في 27 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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