كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 11:52 صباحاً - قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت بحبس كويتي سنتين مع الشغل والنفاذ، وذلك لتشبهه بالنساء وانتحال صفة امرأة.
ووفقاً لصحيفة ”25 فبراير“، أفادت التحقيقات بأن المتهم دخلَ صالونًا نسائيًّا لتسريح شعره والجلوس مع النساء في الصالون وتبادل السلام معهن، منتحلًا صفة امرأة.
وذكرت التحقيقات، أن إحدى العاملات في الصالون النسائي ساورها الشك بشأن هويته، وتبيَّن لها أنه رجل متشبه بالنساء.
تم القبض على المتهم وأحيل للمحاكمة بتهمتيْ التشبه بالنساء وهتك عرض نساء زبونات في الصالون بعد أن قام بتلمس أجزاء من أجسادهن.
كانت هذه تفاصيل خبر كويتي يتخفى في زي امرأة ويدخل صالون نسائي.. ما الذي فعله بالسيدات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.