شاهد.. السيسي يوجه رسالة للمصريين من مطار القاهرة

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 11:52 صباحاً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة الى الشعب المصري مؤكدا أنه لا يمكن خداع المواطنين ولا داعى للقلق، مشددا على أن الإعلام عليه دور كبير فى توعية المواطنين.

وأَضاف الرئيس السيسى فى حديثه للمواطنين الذين احتشدوا لاستقباله بمطار القاهرة عقب عودته من الولايات المتحدة: “مصر بلد قوى بالمصريين”.

كلام السيسى جاء من مطار القاهرة بعد وصوله من نيويورك حيث شارك فى اجتماعات الدورة الـ 74 للأمم المتحدة.

يذكر ان الفنان والمقاول محمد علي، والمقيم في اسبانيا، دعا الى تظاهرات مليونية اليوم تحت عنوان “جمعة الخلاص” للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.