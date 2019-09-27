شاهدوا.. بريطانيا تستعد لزفاف ملكيّ جديد

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 11:52 صباحاً - كشفت الأميرة البريطانية بياتريس، الابنة الكبرى لل​أمير آندرو وسارة​ دوقة يورك، عن خبر خطبتها من قطب قطاع التطوير العقاري ​إدواردو مابيللي موتسي​.

وصرّح المتحدث الرسمي بإسم قصر بكنغهام في بيان: “تمت خطبة سمو الأميرة على السيد مابيللي موتسي أثناء قضاء عطلة نهاية الأسبوع في إيطاليا من الشهر الجاري”. وأشار الى أن زفافهما سيكون في عام 2020.

ووتجدر الإشارة الى أن بياتريس البالغة من العمر 31 عاما تعمل في إحدى الشركات للبيانات والبرمجة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، https://cdn00.vidyomani.com/c/6/2/0/igdbeswug9y7/index.htmlوتقسم وقتها بين لندن ونيويورك. لكن خطيبها إدواردو 35 عاما، لديه ابن يدعى وولفي من علاقة سابقة.

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