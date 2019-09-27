أحمد السقا يسعى لمفاجأة هنيدي في ختام الجونة

متابعة بتجـــــــــــرد: اتفقت إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الفنان أحمد السقا على تسليم جائزة الإنجاز الإبداعي لزميله الفنان محمد هنيدي في حفل ختام الدورة الثالثة المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على مسرح المارينا.

وقال مصدر من إدارة المهرجان أن السقا وصل إلى مدينة الجونة أمس الأول الأربعاء، وطلب من إدارة المهرجان عدم إبلاغ هنيدي عن مشاركته في تكريمه، مضيفاً: “علم الأخير بالصدفة بما يعتزم السقا فعله، ولكنه قرر عدم إفساد خطته بعد إعجابه بها”.

وكشف المصدر أن إدارة المهرجان كانت تدرس مشاركة منى زكي وغادة عادل في تكريم هنيدي لأنهم شاركتاه بطولة فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” الذي أنتج عام 1998، إلا أنها تراجعت عن الفكرة وقررت الإكتفاء بالسقا فقط.