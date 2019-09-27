“فيسبوك” يحذف عدد الإعجابات والمشاهدات

متابعة بتجــــــــــرد: لن يتمكن عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم، من معرفة عدد الإعجابات وردود الفعل ومشاهدات الفيديو على مشاركات الآخرين، وذلك في تجربة أولية تهدف إلى تعزيز رفاهية المستخدمين.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه بدلا من ذلك سيكون فقط المشارك هو من يمكنه رؤية الإعجابات الخاصة بمنشوره، وهو ما يشبه اختبارا تم تطبيقه على “إنستغرام” في يوليو/ تموز الماضي، في أستراليا. وتبدأ تجربة “فيسبوك” الجديدة في أستراليا، اليوم الجمعة.

وقالت ميا غارليك، مديرة السياسة في “فيسبوك” أستراليا، إن التغيير استند إلى أبحاث الرفاهية وردود فعل من اختصاصيي الصحة العقلية بأن عدد الإعجابات يمكن أن يتسبب في مقارنات اجتماعية.

وقال غارليك: “لقد كانت لدينا ردود فعل إيجابية حقا من العديد من مجموعات مكافحة التنمر ومنظمات الصحة العقلية التي نعمل معها”.

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وأضافت: “في الحقيقة الأمر يتعلق بإخراج العدد من المعادلة، بحيث يمكن للناس التركيز على جودة تفاعلاتهم وجودة المحتوى بدلا من التركيز على عدد الإعجابات أو ردود الفعل”.

وتابعت: “نأمل أن يكون الأشخاص أكثر راحة في المشاركة على المنصة بدلا من الشعور بأنها منافسة”.

وفي الوقت نفسه، أكدت غارليك أن الشركات التي تعتمد على “فيسبوك” ستستمر في تلقي جميع الإحصائيات وردود الأفعال التي وصلت إليها من قبل، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الاختبار سينتشر في بلدان أخرى مثل تجربة “إنستغرام” في أستراليا وكندا والبرازيل ونيوزيلندا واليابان وإيطاليا وإيرلندا.

وقالت: “لقد تلقينا بعض الملاحظات الإيجابية الأولية من الجمهور حول تجربة إنستغرام، لكننا ما زلنا نتعلم ونستمع إلى الملاحظات في هذه المرحلة”.