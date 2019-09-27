جنيفر لوبيز وشاكيرا تغنيان معًا على أكبر مسرح في العالم

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت محطة “فوكس سبورتس” عبر “تويتر” أن نجمتي موسيقى “البوب” جنيفر لوبيز وشاكيرا سوف تتشاركان إحياء احتفال يقام بين شوطي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية خلال شباط المقبل.

وكتبت المحطة في التغريدة: “للمرة الأولى معا على خشبة المسرح… على أكبر مسرح في العالم. رحبوا بجاي لو وشاكيرا في احتفال بين شوطي المباراة”.

ومن المقرّر أن تقام المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية “سوبر بول” في ميامي في الثاني من شباط 2020 في أكبر حدث سنوي يبثه التلفزيون الأميركي. وجرت العادة على أن يحيي كبار نجوم الموسيقى والفن احتفالاً بين الشوطين وتابعه العام الماضي 98.2 مليون مشاهد.

وقالت لوبيز في بيان إنها تشعر بسعادة وحماسة بالغة لمشاركتها إحياء الحفلة مع شاكيرا وقالت: “لا أستطيع الانتظار لنري للعالم ما يمكن لفتاتين القيام به على أكبر مسرح في العالم”.

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أمّا شاكيرا فقالت إن الاحتفال يمثل “حلماً أميركيا حقيقيا.. سنحيي احتفال العمر”.

ومن بين كبار النجوم الذين أحيوا هذا الاحتفال من قبل ليدي غاغا ومادونا والراحل برينس وبيونسيه.