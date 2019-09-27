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رويترزالجمعة 2019/9/27 12:23 م بتوقيت أبوظبي
حظر ارتداء الأقنعة في عروض فيلم "الجوكر" بأمريكا
أعلنت سلسلة دور عرض "لاندمارك" أنها ستمنع دخول متفرجين يرتدون أزياء وأقنعة خلال عروض فيلم "الجوكر"، الذي يُطرح في 4 أكتوبر/تشرين الأول.
جاء ذلك بعد أن عبّرت أسر شهدت إطلاق نار جماعيا خلال عرض لأحد أفلام الرجل الوطواط "باتمان" في كولورادو عام 2012، عن مخاوفها.
وقالت سلسلة دور العرض ومقرها لوس أنجلوس، التي تدير 52 دار عرض في 27 مدينة، إنها تريد من المتفرجين الاستمتاع بالفيلم باعتباره "إنجازا سينمائيا".
وأضافت في بيان: "لكن لن يسمح بأقنعة ووجوه مطلية أو أزياء داخل دور عرضنا".
وتنضم دور "لاندمارك" إلى سلسلة دور العرض "إيه إم سي" الأكبر في البلاد، التي حظرت الأقنعة في دور العرض منذ واقعة إطلاق نار جماعي في كولورادو التي راح ضحيتها أكثر من 10 قتلى وعشرات المصابين.
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