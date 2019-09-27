سيد معوض يتحدث عن أزمة مركز الظهير الأيسر في منتخب مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد سيد معوض، المدرب المساعد لـمنتخب مصر أن الجهاز الفني لـ"الفراعنة" يسعى لتجهيز ظهير أيسر مميز بالفترة المقبلة.

وعانى المنتخب المصري خلال الفترة الماضية من عدم وجود ظهير أيسر مميز، حيث ظهرت هذه الأزمة بشدة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بإشراك أيمن أشرف الذي يلعب قلب دفاع مع الأهلي.

وقال معوض، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "نسعى لحل أزمة الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على استكشاف اللاعبين مع مختلف الأندية".

وأضاف: "أي ظهير أيسر سيظهر بشكل مميز، سيحصل على فرصة في المنتخب المصري، وذلك بالتنسيق مع كافة عناصر الجهاز الفني".

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وأتم: "أتمنى ظهور أكثر من لاعب مميز في هذا المركز، لأن هذا التنافس سيكون في مصلحة المنتخب المصري من أجل المنافسة على البطولات".

واستقر حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على تولي طارق مصطفى وأحمد أيوب منصب المدرب العام، وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، ومحمد بركات مديرا للمنتخب.

يذكر أن المنتخب سيبدأ تجمعه الأول في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسيخوض الفراعنة مباراة ودية لم يتحدد طرفها الأخير بعد، وإن كانت بوتسوانا هي الأقرب للعب هذا اللقاء.