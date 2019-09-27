خاص – “محلولة” مع طوني بارود

يستعد الاعلامي طوني بارود للعودة مجدداً الى الشاشة ببرنامجين بحسب ما كشف في دردشة سريعة مع “الخليج 365”.

الجمهور الذي اشتاق لاطلالة “بارود” العفوية والمميزة والمحببة على الشاشة، كشف لنا أنه سيطل ببرنامج عبر شاشة MTV، إلا أنه لم يشأ الافصاح عن تفاصيل كثيرة حول المشروع الجديد خاصة ان محطة المر ستعلن قريباً بحفل عن البرمجة الخريفية للمحطة.

وأكد ان البرنامج فني جديد في مضمونه وفكرته وانه سعيد جداً ببداية الانطلاقة مع الـ MTV.

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وحول البرنامج الثاني، كشف طوني انه سينطلق عرضه بعد حوالي الاسبوعين، عبر شاشة LanaTV.

البرنامج جميل جداً واسمه “محلولة” وهو يندرج تحت فئة الترفيه والمسابقات سيعرض اسبوعياً كل يوم جمعة الساعة 9 مساءً مباشرة على الهواء، حيث سيتلقى الاتصالات من المشاهدين والاجابة على الاسئلة للفوز بسيارات وجوائز قيمة جداً.

نذكر ان “بارود” كان قد ترك قناة LBCI وانتقل الى الـ MTV، حيث أقتصر حضوره في عدة مشاركات منها مشاركته في بعض التعليقات الرياضية أو في “ديو المشاهير”، أو في تقديم حلقات خاصة عبر شاشة المر.

نشير ان “بارود” كان قد تألق مؤخراً في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية وذلك بعدما تم اختياره من قبل الاستاذ ميشال المرّ لتمثيل محطة MTV في المهرجان واستلام الجائزة كـ “أفضل محطة لبنانية لعام ٢٠١٩”.

باختصار، يعود طوني بارود الى الشاشة الصغيرة ببرنامجين ترفيهيين يليقان بتاريخ هذا النجم الاعلامي المخضرم ولعله الخسارة الاكبر لمحطة lbci التي لم تتمسك بيده وتحتضنه كما يستحق وكما يليق به ولا شك في ان محطة المر المتحمسة لانضمام طوني اليها ستفيه حقه المعنوي بعد غياب وستعوّض عليه الوقت الذي اضاعه مؤخرًا بعيدًا عن جمهوره العريض المتلهّف للقاء نجمه المحبوب الذي وعلى الرغم من سنواته الطويلة على الشاشة الصغيرة الا ان في جعبته دائمًا مواداً ترفيهية وفنية متجددة والاهم في جعبته على الدوام انسانية لا تنضب ميّزته دوماً عن زملائه ووضعته دائمًا في الصدارة.