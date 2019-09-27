جنيفر لوبيز وشاكيرا معًا على أكبر مسرح في العالم

اعلنت محطة فوكس سبورتس يوم الخميس على تويتر إن نجمتي موسيقى البوب جنيفر لوبيز وشاكيرا سوف تتشاركان لأول مرة إحياء حفل يقام بين شوطي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية في شباط/فبراير المقبل.

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ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميريكية (سوبر بول) في ميامي في الثاني من شباط 2020 في أكبر حدث سنوي يبثه التلفزيون الأميركي.

وعبرت “لوبيز” عن سعادتها وحماسها لمشاركتها إحياء الحفل مع شاكيرا التي بدورها أكدت انه لحلم اميركي حقيقي وقالت “سنحيي حفل العمر”

ومن بين كبار النجوم الذين أحيوا هذا الحفل من قبل ليدي غاغا، مادونا، برينس وبيونسيه.