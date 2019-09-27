هيئة التّرفيه السّعوديّة تضعُ إليسا في القائمة السّوداء فنيًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علمت "فوشيا" من مصادر موثوقة، أنّ تعليمات قد صدرت من الهيئة العامة للترفية السّعوديّ، بمنع مشاركة الفنانة اللبنانية إليسا في أيّ من الحفلات المقبلة في السّعوديّة. كما أنّه سيتمّ أيضًا في القريب العاجل إنهاء علاقتها بشركة روتانا.

وسبق لإليسا أنْ أحيت عددًا من الحفلات في مناطق المملكة، خلال الفترة الماضية، وكانت محلّ إهتمام القائمين على تلك المهرجانات، ولكنْ في الآونة الأخيرة توتّرت العلاقة مع شركة روتانا، بعد أنْ قامت الأخيرة بحذف أعمال اليسا من اليوتيوب ومن "أنغامي" ممّا أدّى بالفنانة اللبنانيّة إلى إعلان غضبها وامتعاضها من ذلك، وهدّدت بالإعتزال الفنيّ، وسرعان ما تمّ حلّ الموضوع وعادت الأمور إلى طبيعتها.

وبعد ذلك عادت إليسا وأعلنت اعتزالها عالم الغناء والموسيقى، وألقت اللّوم على صناعة الموسيقى "الشّبيهة بالمافيا".

وفاجأت إليسا جمهورها حينها بقولها إنّ ألبومها القادم سيكون آخر ألبوماتها.

ولم توضّح المغنيّة، البالغة من العمر 46 عامًا، أسباب مقارنتها صناعة الموسيقى بالمافيا، وجعلت المتلقّي في حيرة بسبب هذا الإعلان المفاجيء، واعتبره البعض بأنّه مجرد شائعة، حتى دخلت إليسا مؤخرًا في بعض الإشكاليات التي ربّما تؤكّد أنّها بالفعل ستعتزل السّاحة الغنائيّة مُكرهة.