شيرين رضا ترقص على أنغام "يوم تلات" في حفل عمرو دياب في الجونة

اقتربت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي على الانتهاء، ويشهد المهرجان إقامة حفل غنائي للفنان عمرو دياب على هامش فعالياته.

وصل الفنان عمرو دياب إلى الجونة بمحافظة البحر الأحمر بمصر لإحياء حفل غنائي علي هامش فعاليات المهرجان، حيث أنطلق الحفل مساء اليوم وأقتصر فقط على نجوم الحاضرين في المهرجان وبعض الشخصيات العامة.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أبرز أغانيه و منها أغنية "يوم تلات" والتي ظهرت الفنانة شيرين رضا خلالها وهي تقوم بغنائها معه وتحديداً في كوبليه "ولا أعشق البيضا أم خدود حمرا" لتشير شيرين رضا على نفسها وتقول :" أنا المقصودة"، وقد تداول العديد من متابعي الفنانة شيرين رضا الفيديو الذي يعتبر دليل على مدى العلاقة القوية التي لا تزال تربط الفنانة بزوجها السابق وحرصها على حضور حفلاته رغم الطلاق، وأكدت شيرين رضا في أكثر من لقاء أنها تجمعها علاقة قوية بكل من الفنانة دينا الشربيني و زينة عاشور .

ظهر عدد من النجوم الحاضرين فعاليات مهرجان الجونة صباح اليوم في كواليس تصوير أغنية حفل ختام المهرجان والتي تحمل عنوان"سقفه" حيث ظهرت كل من الفنانة حلا شيحة وشقيقتها هنا وهن يرقصهن على أغنية "سقفه"

وكذلك ظهرت كل من الفنانة شيرين رضا، وجميلة عوض، وتارا عماد، وأمينة خليل، والكاتب تامر حبيب.

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تكريم محمد هنيدي في حفل الختام

ويشهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة تكريم الفنان محمد هنيدي حيث يحصل الفنان على جائزة الإنجاز الإبداعي بسبب تاريخه الفني الكبير ومساهمته في تقديم العديد من الأعمال السينمائية الهامة، فضلا عن مشاركته في فيلم "الفارس والأمير" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة هذا العام.

وقد تم تكريم أيضا المخرجة الفلسطينية مي المصري في حفل افتتاح المهرجان حيث حصلت هي الأخرى على جائزة الانجاز الإبداعي.

المخرجة مي المصري

من المقرر أن ينطلق حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم.

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