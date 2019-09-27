محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان محمد هنيدي، إن مرور 20 عامًا على مشاركته في فيلم التحريك "الفارس والأميرة"، الذي تم عرضه ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة في ثالث دورات مهرجان الجونة السينمائي، جعلته لا يتذكره.
وتابع في تصريح لـ"الخليج 365": "من سنة كده حد كلمني وقالي فيه فيلم (الفارس والأميرة)، قلتله مش عايز أعمل حاجة دلوقتي لاني مشغول، ونسيت والله ان ده فيلم شاركت فيه، وكلمت دنيا سمير غانم قلتلها انتي فاكرة الفيلم ده. وفرحت برد فعل الناس عند عرضه في المهرجان وبشكر صناع الفيلم".
وأضاف هنيدي "أنا شخصيا من الناس اللي بتحب كارتون واشتغلت كتير للاطفال، لكن وجود فيلم مصري بالتركيبة دي وينجح أسعدني جدًا، وهيحمس صناع السينما ليهتموا بالكارتون اكتر، لأن زمان كان المفهوم ان الكارتون للاطفال فقط".
وعن مهرجان الجونة السينمائي، أشار إلى أنه يعتبره فرحة فنية في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن المهرجان يتطور كل دورة عن التي سبقتها، على مستوى أهمية الأفلام والنجوم الحاضرين والتنظيم.
وأشار هنيدي في تصريحات صحفية على هامش حضوره أمس الخميس مهرجان الجونة السينمائي استعدادًا لتكريمه في حفل ختام الدورة الثالثة: "تكريمي بجائزة حصل عليها المخرج الكبير داوود عبدالسيد، وقبله الفنان الكبير عادل إمام شرف ليا".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي: منحي جائزة سبق وحصل عليها عادل إمام شرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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