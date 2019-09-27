والدة فنانة كبيرة.. 10 معلومات عن آمال زايد "الست أمينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة آمال زايد.

ولدت آمال زايد في 27 سبتمبر 1910، ونالت شهرة واسعة بدور "الست أمينة" في رائعة نجيب محفوظ "بين القصرين، وقصر الشوق"، ونرصد لكم 10 معلومات عن الفنانة الراحلة:

- بشكل عام اشتهرت آمال زايد، بأداء دور الأم الطيبة المطيعة لزوجها.

- بدأت حياتها الفنية في العشرين من عمرها، التحقت بالفرقة القومية مقابل 3 جنيهات في الشهر.

- شقيقة الفنانة جمالات زايد، التي شاركت في فيلم "سر طاقية الإخفاء"، في دور والدة عصفور "عبدالمنعم إبراهيم".

- شاركت شقيقتها في المسلسسل الإذاعي "عيلة مرزوق أفندى".

- اشتركت في السينما لأول مرة، عام 1939 بفيلمي "بائعة التفاح" و"دنانير".

- تزوجت عام 1943 من ضابط جيش يدعى عبد الله المنباوي، أحد الضباط الأحرار الذين شاركوا عبد الناصر في ثورة يوليو بعد ذلك، ثم اعتزلت الحياة الفنية عام 1944 لتتفرغ لحياتها الأسرية.

- أنجبت ابنتها معالي زايد عام 1953 والتي أصبحت ممثلة شهيرة بعد ذلك وأخذت اسمها الفني، لتصبح معالي زايد.

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- عادت آمال زايد، بعد هذا الانقطاع الطويل بفيلم "من أجل حبي"، مع الفنان فريد الأطرش.

- بعدها بعام واحد رشحها المخرج حسن الإمام، للقيام بأشهر أدوارها على الإطلاق، فيلم "بين القصرين" الذي قامت فيه بدور الست أمينة" عن رائعة (نجيب محفوظ) بنفس العنوان.

دور الست أمينة مع يحيى شاهين

- قدمت آمال زايد، خلال مشوارها الفني أكثر من 32 مسرحية بجانب الحلقات التليفزيونية والإذاعية.

- خاضت أيضاً التجربة الكوميدية في "آخر جنان"، مع الفنان أحمد رمزي عام 1965، و"عفريت مراتي" مع صلاح ذو الفقار عام 1968 وإن لم تشتهر في هذه الأدوار نفس شهرة شقيقتها الفنانة جمالات زايد، التي عُرفت بخفة ظلها.

- آخر أعمالها فيلم "الحب الذي كان" الذي توفيت قبل عرضه.

- توفيت الفنانة آمال زايد في 23 سبتمبر 1972، عن عمر ناهز الثانية والستين.

معالي زايد في حوار مع هالة سرحان

حوار مع مهجة عبدالله شقيقة الفنانة معالي زايد للحديث عن شقيقتها ووالدتها

لقاء مع أسرة الفنانة آمال زايد