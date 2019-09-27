في عيد ميلاده.. حكاية 5 أعمال فنية ظهر فيها مجدي عبدالغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق بعيد ميلاده الستين، ولد عبدالغني في مثل هذا اليوم 27 سبتمبر 1959، اشتهر عبدالغني بلقب البلدوزر، بسبب قوته البدنية ومجهوده الوفير في منتصف الملعب.

لعب عبدالغني في خط وسط النادي الأهلي من عام 1972 إلى عام 1988، ثم احترف في البرتغال، لعب في المنتخب القومي المصري من عام 1980 إلى عام 1992، وكان من المشاركين مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم عام 1990 بإيطاليا وأحرز هدف مصر الوحيد في هذه البطولة في مرمى هولندا من ضربة جزاء، تسبب بها حسام حسن، كما شارك في حصول مصر على بطولة أفريقيا عام 1986 بالقاهرة.

استغلت السينما مجدي عبدالغني في عدة أعمال، وظهر كضيف شرف في أكثر من عمل، نرصدها لكم في التقرير التالي:

- يا رب ولد

في فيلم "يا رب ولد" عام 1984، من إخراج محمد عبد العزيز، ظهر مجدي عبدالغني في الفيلم كأحد لاعبي النادي الأهلي المدعوين في فرح "إكرامي" الذي شارك في بطولة الفيلم.

فيلم يا رب ولد

- كابتن مصر

عام 2015، ظهر الكابتن مجدي عبدالغني بشخصيته الحقيقية في فيلم "كابتن مصر" بطولة محمد إمام، وظهر في حلم من أحلام بطل الفيلم "كونجو"، والذي أعطاه حلا لأزمته، وقال له: "الكرة هي اللي دخلتك السجن وهي اللي هتخرجك منه".

Advertisements

إعلان فيلم كابتن مصر

- الجيل الرابع

بنفس العام، ظهر عبدالغني في فيلم "الجيل الرابع 4G" من كتابة عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وظهر عبدالغني أيضا بشخصيته الحقيقية.

- الوصية

وظهر عبدالغني لأول مرة في عمل درامي، من خلال مسلسل "الوصية" تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وظهر في الحلقة السادسة أثناء تنفيذ وصية زبدة "أيمن وتار"، وظهر أيضا بشخصيته الحقيقية.

- البدلة

وفي العام الماضي، شارك عبدالغني في فيلم "البدلة" للفنان تامر حسني، شارك عبدالغني في مشاهد كرة القدم التي كان بطلها "أكرم حسني"، وظهر بشخصيته الحقيقية كمحلل رياضي.

إعلان فيلم البدلة

كما شارك عبدالغني مع الفنان رامز جلال في تقديم برنامج المقالب، "رامز تحت الصفر"، وقدم دور مذيع رياضي يخدع الضيوف إنهم يسجلون برنامجا لكأس العالم.

ويتمتع عبدالغني بصداقات قوية بنجوم الوسط الفني، ففي عام 2016، احتفل بزفاف نجله أحمد، بحضور نجوم الفن سمير غانم ورجاء الجداوي وشهيرة وسهير رمزي وزوجها رجل الأعمال علاء الشربيني وصفاء أبو السعود وحسن الرداد وأيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب والمنتج أحمد السبكي وزوجته صفاء عوني، وغيرهم. ​