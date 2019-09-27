تراند اليوم : لعدم تحسن حالتها.. "هنا الزاهد" تخضع لعملية جراحية في سنغافورة...

كشف تقرير تلفزيوني عن طبيعة الجراحة التي ستخضع لها الممثلة المصرية، هنا الزاهد، بعدما أجلت عودتها إلى القاهرة، كما كان مقررًا يوم الأربعاء.

وذكر برنامج "ترندنج" على قناة "إم بي سي 4"، أن هنا الزاهد ستخضع لجراحة إزالة المرارة، بعد تعرضها لآلام حادة، إثر تناولها وجبة بأحد المطاعم في سنغافورة.

وأضاف أنه بمجرد انتهاء جراحتها وفترة ملاحظتها، ستعود إلى القاهرة برفقة زوجها الممثل أحمد فهمي، وهو ما يحول دون حضورهما حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

كان فهمي أعلن بداية الأسبوع الحالي، أن زوجته ستخضع لجراحة في سنغافورة، في حال عدم وجود تحسن في حالتها الصحية.

وكانت أنباء ترددت خلال الساعات الماضية حول نقل "هنا الزاهد" إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية.

غير أن الممثلة نهال عنبر عضو مجلس إدارة المهن التمثيلية، نفت ذلك، مشددة على أن هذا الأمر غير صحيح.

وقالت في تصريح إلى موقع "لها" المعني بأخبار الفنانين: "هنا محجوزة في غرفة عادية وحالتها تتحسن بل نستطيع أن نقول أنها مستقرة وقريبًا ستعود إلى مصر من أجل استكمال العلاج".

وجاء ذلك أن نفى الممثل أحمد فهمي ما تردد مؤخرًا عن إصابة زوجته "هنا الزاهد" بفيروس خطير، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

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ودخلت "هنا" قبل أيام مستشفى في سنغافورة حيث كان تمضي شهر العسل، وهو الأمر الذي عزاه "فهمي" إلى عين الحسود التي أصابتهما.

ورد "فهمي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على الادعاءات الخاصة بتقديم موعد حفل زفافه نظرًا لإصابة زوجته بفيروس.

وقال: "شوفوا إحنا عايشين في وسط إيه.. فيديو استثمار مرض.. وكل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هي عندها فيروس ولا أي كلام من ده".

وتابع: "حسبي الله ونعم الوكيل.. أنا مش بدي لصاحب الشائعة قيمة يا جماعة أنا بوريكم بس.. هل دي نوعية المفروض إني أحترمها زي ما بتتطلبوا مننا كفنانين؟!!.. إحنا متبهدلين في المستشفيات وده بياكل على قفانا عيش بالكذب.. لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟".

وكان فهمي نشر صورة للزاهد وهي في المستشفى عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، وعلق عليها: "عامة انا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى و بقالى شوية بهزر مع صحابى الزماكاوية عالماتش .. بس احنا برا مصر انا و هنا و بقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة و دلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا .. بجد فى ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة ان فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسـألوش اى حد من الزملا عن الجائزة اللى واخدها لا بيسالوهم عننا و عن الفرح و عن تدخلى فى شغل هنا و الغريب ان فى بعض الزملاء خاضو فى حياتنا الشخصية .. بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها و ربنا يديمكو نعمة .. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة .. احنا فى شهر العسل و بايتين اهو فى المستشفى".

وعاد فهمي بعدها بساعات بسيطة ليحذف الصورة.

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما في 11 سبتمبر الجاري، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، وعدد من نجوم كرة القدم.

