بالصور.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بأحد الجامعات

أحيا الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخمًا بجامعة"MIU" بحضور ألاف الطلاب من مختلف المراحل، وذلك مساء أمس، الخميس.

وقدم "حسني" خلال الحفل مجموعة كبيرة من

أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح منها منها "ريح بالك، تليفوني رن، كفياك أعذار، ناسيني ليه، مايحرمنيش منك، بطلة العالم في النكد، لو كنت نسيت".

ويذكر أن يستعد الفنان تامر حسني لأحياء حفلًا غنائيًا بجامعة الإسكندرية يوم ١ أكتوبر القادم بالإضافة إلى حفل آخر يوم ا نوفمبر.

Advertisements



