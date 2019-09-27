بالصور.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بأحد الجامعات

أحيا الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخمًا بجامعة"MIU" بحضور ألاف الطلاب من مختلف المراحل، وذلك مساء أمس، الخميس.
وقدم "حسني" خلال الحفل مجموعة كبيرة من
ويذكر أن يستعد الفنان تامر حسني لأحياء حفلًا غنائيًا بجامعة الإسكندرية يوم ١ أكتوبر القادم بالإضافة إلى حفل آخر يوم ا نوفمبر.
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