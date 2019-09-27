البيت الفني للمسرح: 60 ليلة عرض بـ8 محافظات خلال أكتوبر ونوفمبر

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، ان البيت الفني للمسرح يستمر في مجهوداته لتصل العروض المسرحية الاحترافية الى مختلف القرى و المدن المصرية ، حيث تنطلق من جديد جولات عروض البيت الفني للمسرح ب ٤ عروض مسرحية هم "ولاد البلد "من إنتاج فرقة المسرح الحديث، "أمر تكليف " من إنتاج فرقة المسرح الحديث، " الحالة توهان" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي ،" كأنك تراه" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة ، ابتداء من أول أيام أكتوبر المقبل و تستمر حتى شهر نوفمبر.
تابع :"تصل العروض الى ٨ محافظات خلال الشهرين بالاضافة الى مركز شباب الجزيرة بالقاهرة، و ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، و إدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب و الرياضة، و هذا استمرارا لخطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح التي تم إعلانها شهر يوليو الماضي و التي تستمر حتى ابريل 2020 ضمن مبادرة مسرح المواجهة و التجوال التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.
يقول الفنان محمد الشرقاوي، المشرف على شعبة مسرح المواجهةوالتجوال التابعة لفرقة المسرح الحديث، والمسئولة عن تنظيم تجوال العروض بالمحافظات :"ان جولات العروض الأربعة تحقق رقما قياسيا في عدد ليالي العرض بالمحافظات ، حيث تقدم ٦٠ ليلة عرض على مدار الشهرين بمحافظات الفيوم، المنيا، بني سويف، جنوب سيناء،طنطا، قنا، الأقصر، أسوان، حيث توجه الشعبة اهتماما كبيرا بمحافظات الصعيد و سيناء و التي تمثل ٩٠% من أماكن عروض هذه الجولة، و التي تتضمن عروض بجامعتي المنيا و بني سويف.
جدير بالذكر ان خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح هذا العام بدأت من يوليو الماضي بعرض "ولاد البلد" و الذي قدم عروض بمحافظات سوهاج، البحر الأحمر، الأقصر، بينما قدم عرض " أمر تكليف" عروضه بمحافظة سوهاج.
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