حل المطرب محمود العسيلي ضيفًا على الفنان هشام عباس في برنامج «شريط كوكتيل»، المذاع على قناة «الحياة»، وتحدث عن علاقته بالأغاني الوطنية.
قال « العسيلي»، خلال لقائه في برنامج«شريط كوكتيل»، إن أغنيتين بالنسبة لي إعجاز موسيقي، منها أغنية «الجيل الصاعد»، لأنها تشبه «الوطن العربي»، وكان دائمًا يغنيها في كل مكان، مؤكدًا أنه يعشق أغنية «وطني حبيبي» أيضًا.
أوضح، أن تطوير الفنان عمرو دياب للموسيقى كان بشكل مرعب، موضحًا أن الهضبة دائمًا يقدم كل شيء جديد، ودائمًا الجيل الجديد يتعلم من عمرو دياب لأنه يطوّر نفسه.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. العسيلي: أحب هذا النوع من الأغاني.. وعمرو دياب طوّر الموسيقى بشكل مرعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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