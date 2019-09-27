شاهد.. ميساء مغربي تكشف سبب انتفاج وجهها!

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 09:54 صباحاً - ظهرت الفنانة ميساء مغربي في فيديو جديد لتكشف سبب تغير ملامحها أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة المقام بمصر.
فقد نشرت ميساء مغربي قالت فيه إن الجميع لاحظوا إنتفاخ وجهها، وإتهموها بحقن الفيلر، لكنها لم تحق وجهها بل تعاني من إحتباس المياه في جسدها، وإحتباس المشاعر.
فيما شرحت دكتورة كانت تجلس الى جانب ميساء مغربي في الفيديو إن جسدها له قابلية كبيرة لحبس المياه، ونصحتها باجراء مساج للتخلص من الماء الزائد.
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