شاهدوا.. نجمة “ستار أكاديمي” تدخل القفص الذهبي

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 09:54 صباحاً - احتفلت نجمة “ستار أكاديمي” بموسمه الرابع الفنانة ​تينا يموت​ بزفافها قبل ايام قليلة وسط الاهل والاصدقاء الذي رافقوهم في يومهم السعيد. ونشر زوج تينا، غسان، صورة رومانسية وهما يقبلان بعضهما في هذا اليوم الاستثنائي بالنسبة لهما.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> View this post on Instagram 21-9-2019 ❤️ A post shared by Gus M (@gusm11) on Sep 26, 2019 at 1:14am PDT A post shared by Gus M (@gusm11) on Sep 26, 2019 at 1:14am PDT Advertisements



وكانت تينا قد عبرت سابقا عن حبها لزوجها عبر منشور كتبت فيه قبل عرسهما: “منذ سنتين وقعت في غرام هذا الرجل، ومن هذا الوقت حتى اليوم لم تفارقني الابتسامة. أحبّك كثيراً غسان، وأتوق للزواج بك”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> ❤️ A post shared by Gus M (@gusm11) on Jul 9, 2018 at 2:53am PDT

يذكر ان تينا كانت قد شاركت أخيرا في مسلسل “آخر الليل” الى جانب وسام صليبا، محمد الاحمد، جورج شلهوب…



