كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 09:54 صباحاً - احتفلت نجمة “ستار أكاديمي” بموسمه الرابع الفنانة تينا يموت بزفافها قبل ايام قليلة وسط الاهل والاصدقاء الذي رافقوهم في يومهم السعيد. ونشر زوج تينا، غسان، صورة رومانسية وهما يقبلان بعضهما في هذا اليوم الاستثنائي بالنسبة لهما.
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A post shared by Gus M (@gusm11) on Sep 26, 2019 at 1:14am PDT
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وكانت تينا قد عبرت سابقا عن حبها لزوجها عبر منشور كتبت فيه قبل عرسهما: “منذ سنتين وقعت في غرام هذا الرجل، ومن هذا الوقت حتى اليوم لم تفارقني الابتسامة. أحبّك كثيراً غسان، وأتوق للزواج بك”.
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❤️
A post shared by Gus M (@gusm11) on Jul 9, 2018 at 2:53am PDT
يذكر ان تينا كانت قد شاركت أخيرا في مسلسل “آخر الليل” الى جانب وسام صليبا، محمد الاحمد، جورج شلهوب…
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. نجمة “ستار أكاديمي” تدخل القفص الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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