دانا حمدان تتعرض لموقف محرج وشقيقتها ميس حمدان تتدخل

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرضت الفنانة دانا حمدان لموقف محرج على السجادة الحمراء، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.
وشاركت دانا، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، مقطع فيديو يرصد ما حدث معها، حيث وقع الحزام الذي كانت ترتديه على خصرها، ما دفع شقيقتها ميس حمدان للتدخل فورا، ومحاولة إنقاذ الموقف.
جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بدأت يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري، وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، في حضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.
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